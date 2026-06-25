25 Haziran Altın Fiyatları Belli Oldu

25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, güncel alış ve satış rakamlarını canlı olarak sorguluyor.

GRAM VE ONS ALTINDA GÜNCEL DURUM

Gram altın alış fiyatı 5.979,23 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın satış fiyatı ise 5.980,19 TL olarak kaydedildi. Ons altın alış 3.988,03 dolardan işlem görüyor. Ons altın satış fiyatı ise 3.988,67 dolar seviyesinde.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı 9.861,00 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın satış fiyatı 9.958,00 TL seviyesinde. Yarım altın alış 19.692,00 TL’den işlem görüyor. Yarım altın satış fiyatı ise 19.880,00 TL oldu. Tam altın alış 39.053,47 TL, satış ise 39.855,22 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını alış 39.240,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 39.621,00 TL olarak kaydedildi.