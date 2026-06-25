Espriella Kolombiya Devlet Başkanı İlan Edildi

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Kolombiya'nın yeni devlet başkanının ilan edildiği anlar
Kolombiya'da Abelardo de la Espriella, cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanarak yeni döneme hazırlanıyor.
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Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sağcı Vatan Savunucuları Hareketi adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 49.66’sını alarak seçim kurulu tarafından resmen zafer kazandı. Seçim kurulu Espriella’yı 2026-2030 dönemi için cumhurbaşkanı ilan etti. Jose Manuel Restrepo ise cumhurbaşkanı yardımcısı seçildi. Espriella 7 Ağustos’ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan devralacak.

ZAFER RESMEN TESCİL EDİLDİ

İkinci turda iktidar partisi adayı sol görüşlü Ivan Cepeda oyların yüzde 48.70’ini aldı. Seçim kurulu başkanı oy sayım sürecinin tamamlandığını duyurdu. Halkın iradesinin titizlikle doğrulandığını belirtti.

ESPRİELLA TRUMP DESTEKLİ MİLYONER

“Kaplan” lakabını kullanan 47 yaşındaki Espriella avukat ve milyoner iş insanı. ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla tanınıyor. Petro hükümetinin sol politikasına karşı Temmuz 2025’te kendi hareketini kurdu. Espriella eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe dönemindeki barış görüşmelerinde yer aldı. Müvekkilleri arasında Venezuelalı iş insanı Alex Saab bulunuyor. Saab kara para aklama suçlamalarıyla ABD’ye iade edildi. Rakibi Cepeda seçim kampanyasında Espriella’yı paramiliter gruplarla bağlantılı olmakla suçladı. Espriella’nın vaatleri arasında mega hapishaneler inşa etmek var. Topyekun Barış politikasını bitireceğini söylüyor. Uyuşturucu ve silahlı gruplarla askeri odaklı mücadele stratejisi uygulayacağını açıkladı.

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