Hacıosmanoğlu’ndan Suç Duyurusu Açıklaması

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İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında açıklama yapıyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gençlerin eleştirilerine yanıt verirken Ahmet Çakar'a karşı suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa sorusuna sert yanıt verirken Ahmet Çakar’ın sözleri için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, neden istifa edeceğini sorguladı. Yapılacak çok iş olduğunu vurguladı. Gençleri eleştirenlere tepki gösterdi. 50 kez özür dilediğini söyledi.

İSTİFA SORUSUNA NET YANIT

Hacıosmanoğlu, kulüp başkanı ya da antrenör olmadığını hatırlattı. 19-20 yaşındaki çocukların eleştirilerine devam etmesini istedi. Bu çocukların ailelerinin olduğuna dikkat çekti.

AHMET ÇAKAR'A TEPKİ BÜYÜDÜ

Ahmet Çakar’ın sözlerine dosya hazırladığını belirtti. “Onun bunun çocukları” ifadesine tepki gösterdi. Bu çocukların maç satmadığını söyledi. Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İki gün iki gece sinirinden ağladığını ifade etti.

ABD MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIK

Türkiye, ABD maçının son antrenmanını yapacak. Çalışma 25 Haziran’da Carson Sports Park’ta gerçekleşecek. Antrenman TSİ 03.30’da başlayacak.

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