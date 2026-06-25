Güney Afrika, Güney Kore’yi Eledi

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Güney Afrika ve Güney Kore futbol takımları maçta mücadele ediyor
Güney Afrika, 2026 Dünya Kupası A Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tura yükseldi.
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2026 Dünya Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Güney Afrika, Meksika’daki Monterrey Stadı’nda Güney Kore’yle karşılaştı. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. Maçın sonunda Güney Afrika, 1-0 galip gelerek önemli bir zafer kazandı.

GOL MASEKODAN GELDİ

Güney Afrika’ya galibiyeti getiren golü 63’üncü dakikada Maseko attı. Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4’e yükseltti. A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak 32 takımlı tura kaldı.

GRUP SIRALAMASI NETLEŞTİ

Güney Kore ise gruptaki mücadelesini 3 puanla noktaladı. Kore ekibi bu puanla grubu üçüncü sırada bitirdi. Turnuvaya veda eden takımlar arasında yer aldı.

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