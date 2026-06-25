Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Gözaltında

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyon sabah saatlerinde üçüncü dalga olarak başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda 24 kişi yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve sterlin ele geçirildi.

SEÇİM ÖNCESİNDE USULSÜZ PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada seçim öncesi bağış prosedürü dışındaki transferler inceleniyor. Özlem Akyılmaz’ın hesap hareketleri detaylıca analiz edildi. Buradan Veli Ağbaba’ya para aktarıldığı belirlendi. Ağbaba hakkındaki dosya Ankara’ya gönderilecek.

HAZİRAN AYINDAKİ OPERASYONDA RÜŞVET DELİLLERİ VARDI

Haziran ayında düzenlenen operasyonda imar karşılığı rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcısı ve üç kişi tutuklandı. Savcılık 6 milyon lira rüşvet akışı olduğunu açıkladı. Şüphelilerden bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.

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