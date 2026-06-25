Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayı programını iptal ederek siyasi polemiklerin parçası olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, hiçbir inancı siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmediğini belirtti. Muharrem ayının ve aşure gününün istismara konu edilmesine müsaade etmeyeceğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU MUHARREM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kılıçdaroğlu, muharrem ayının siyasi polemiklere konu edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. En azından bu utancın ve vebalin bir parçası olmayacağını vurguladı. Toplumsal ve manevi değerlerin siyasi ikbal hesaplarından daha kıymetli olduğunu belirtti. Programda yer almasına rağmen etkinliğe katılmamanın daha anlamlı olacağını söyledi. Bazı zamanlarda en doğru duruşun kalabalıklarda görünmek olmadığını ifade etti. İnancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmayacağını söyledi.

DEMİRTAŞ SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş üzerinden bir hesaplaşmayı doğru bulmadığını söyledi. Kimsenin buradan kendisine siyaset devşirmemesi gerektiğini belirtti. Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından üzgün olduğunu ifade etti. Kimsenin özgürlüğünün siyasetin konusu olamayacağını söyledi. Samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş’ın bir dakika bile cezaevinde tutulmasına itiraz edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun dışındaki tartışmaların suni gündem olduğunu ve Demirtaş’a zarar verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıkları için pişman olmadığını söyledi.