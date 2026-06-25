Kılıçdaroğlu, Muharrem Programını İptal Etti

Manşet
Kılıçdaroğlu bir konuşma yaparken el hareketleriyle ifade ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki karşılama programı iptal edildi ve bu durum kamuoyuna duyuruldu.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayı programını iptal ederek siyasi polemiklerin parçası olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, hiçbir inancı siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmediğini belirtti. Muharrem ayının ve aşure gününün istismara konu edilmesine müsaade etmeyeceğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU MUHARREM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kılıçdaroğlu, muharrem ayının siyasi polemiklere konu edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. En azından bu utancın ve vebalin bir parçası olmayacağını vurguladı. Toplumsal ve manevi değerlerin siyasi ikbal hesaplarından daha kıymetli olduğunu belirtti. Programda yer almasına rağmen etkinliğe katılmamanın daha anlamlı olacağını söyledi. Bazı zamanlarda en doğru duruşun kalabalıklarda görünmek olmadığını ifade etti. İnancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmayacağını söyledi.

DEMİRTAŞ SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş üzerinden bir hesaplaşmayı doğru bulmadığını söyledi. Kimsenin buradan kendisine siyaset devşirmemesi gerektiğini belirtti. Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından üzgün olduğunu ifade etti. Kimsenin özgürlüğünün siyasetin konusu olamayacağını söyledi. Samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş’ın bir dakika bile cezaevinde tutulmasına itiraz edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun dışındaki tartışmaların suni gündem olduğunu ve Demirtaş’a zarar verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıkları için pişman olmadığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.