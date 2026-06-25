25 Haziran İçin 5 Başlık: Amerika’nın 250’ncisi, Venezuela Depremleri, Sınır Duvarı, Savaş Yetkileri, Kaçak Ürünler

Büyük Amerikan Eyalet Fuarı, bugün National Mall’da kapılarını açıyor. Trump yönetimi, 16 gün sürecek etkinliği, 56 eyalet ve bölgenin katkılarını sergileyen bir gösteri olarak tanımlıyor. Fuarda yemek, oyun ve geleneksel fuar unsurlarının yanı sıra askeri uçuş gösterileri ve vatanseverlik temalı etkinlikler de yer alacak.

AMERİKA'NIN 250. YAŞI VE KURUCU BABALARIN MİRASI

4 Temmuz’da kutlanacak Amerika’nın 250. kuruluş yıldönümü hazırlıkları sürerken, ulusun geçmişine ve geleceğine yönelik yeni bir bakış gündeme geldi. Bu hafta yayınlanan bir Gallup anketi, Amerikalıların yüzde 77’sinin ülkenin kurucularının bugünkü durumdan hayal kırıklığına uğrayacağını düşündüğünü ortaya koydu. Jefferson ve Franklin gibi Kurucu Babaların torunlarıyla yapılan görüşmelerde, ülkenin mevcut durumuna dair çarpıcı değerlendirmeler paylaşıldı.

VENEZUELA'DA ART ARDA İKİ BÜYÜK DEPREM

Çarşamba akşamı Venezuela’nın kuzey kıyılarını vuran iki büyük depremde onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, yıkılan binaların enkazı altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. 7,5 büyüklüğündeki ikinci deprem, ülkenin son yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntısı olurken, 7,2 büyüklüğündeki öncü deprem tarihteki en büyük dördüncü deprem olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'IN SINIR DUVARI HEDEFİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Başkan Donald Trump, sınır duvarını görev süresinin sonuna kadar tamamlama hedefi doğrultusunda çalışmaları hızlandırdı. Bu devasa proje kapsamında yönetimin, 2027 sonuna kadar yaklaşık 775 mil uzunluğunda yeni duvar, 2028 sonuna kadar da birkaç yüz mil daha ikincil ve su bariyeri inşa etmesi gerekiyor. En büyük engellerden birini ise, özellikle Teksas’ta bulunan özel arazilerin kamulaştırılması oluşturuyor.

SENATO'DAN İRAN YETKİSİNE SINIRLAMA, SONRA GERİ ADIM

Senato, Başkan Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerini kısıtlama oylamasının ertesi günü aldığı kararı geri çekti. Çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan oylama, Trump’ın Senato Cumhuriyetçilerine yönelik, Kongre’nin İran ile müzakere masasındaki pozisyonunu zayıflattığı yönündeki eleştirilerinin ardından geldi.

HAPİSHANELERE DRONE İLE SİLAH VE UYUŞTURUCU

Adalet Bakanlığı, Doğu Yakası eyaletlerindeki hapishanelere yüksek güçlü dronlar kullanarak silah, uyuşturucu, cep telefonu ve kaçış aletleri sokmayı içeren “karmaşık” bir suç operasyonuna ilişkin suçlamaları duyurdu. Yetkililere göre, Georgia’da eski bir kreş olarak kullanılan binadan yönetilen operasyonda, dronlar geceleri 10 federal hapishaneye gizli görevlerle yasa dışı malzeme taşımak üzere havalandırılıyordu.

DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ İNSANI AVUSTRALYA'DAN

Avustralyalı profesyonel klima temizlikçisi ve fahri tellal Joseph McGrail-Bateup, dünyanın en gürültülü insanı olarak kabul edildi. Guinness Dünya Rekorları, 58 yaşındaki Canberra sakininin bireysel olarak kaydedilen en yüksek sesle bağırma rekorunu kırdığını doğruladı. McGrail-Bateup, 122,4 desibel ile “şimdi” diye bağırdı.