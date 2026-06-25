26 Haziran 2026 Cuma Mesajları: Ayetli, Hadisli ve Resimli En Güzel Sözler | Cuma Gecesi Dualı Kısa Mesajlar

Güneşin batışıyla birlikte Cuma mesajı ve çiçekler
Müslümanlar, Cuma günü için özel mesajlarla sevdiklerine dualarını iletmeyi tercih ediyor.
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Perşembe gününden itibaren en güzel ve resimli 2026 cuma mesajları paylaşılmaya başlanırken, müminler birbirlerine cuma dualarını bu özel mesajlarla iletiyor. Müslüman alemi için büyük öneme sahip bu mübarek günde, sevdiklerine “Hayırlı Cumalar” dilemek isteyenler kısa, değişik ve farklı mesajları tercih ediyor.

CUMA AKŞAMI MESAJLARIYLA DUYGULARINIZI İLETİN

Bu mübarek günün gecesinde duygularını iletmek isteyenler cuma akşamı mesajlarına yöneliyor. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadislerden ilham alınarak hazırlanmış kısa ve uzun versiyonlar her kitleye hitap ediyor. 26 Haziran’a özel yeni, hareketli ve resimli cuma mesajları da bu kapsamda yer alıyor.

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