26 Haziran 2026 Cuma Namazı Saati: Diyanet Namaz Vakitleri – İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İl İçin Cuma Saat Kaçta? Nasıl Kılınır?

26 Haziran 2026 Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere 81 il için netleşti. Müslümanlar, bu mübarek günde cuma namazını eda etmek üzere camilere yönelirken, yaşadıkları ilin vaktine göre hareket edecek.

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına ermiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Namazın kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı da vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.