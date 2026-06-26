26 Haziran Cuma Maç Programı

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde dünya genelinde birçok ligde futbol maçları oynanacak. Dünya Kupası liginde Senegal ile Irak, Norveç ile Fransa karşı karşıya gelecek. Çin Süper Ligi, İzlanda 1. Ligi, Litvanya 1. Ligi, İsveç 1. Ligi ve Norveç 2. Ligi’nde de mücadeleler var. Maçların başlama saatleri ülkelere göre değişiyor.

DÜNYA KUPASI’NDA İKİ ÖNEMLİ KARŞILAŞMA

Senegal ile Irak arasındaki maç saat 22:00’de başlayacak. Aynı saatte Norveç ile Fransa da kozlarını paylaşacak.

ÇİN SÜPER LİGİ’NDE TEK MAÇ

Qingdao Hainiu ile Yunnan Yukun arasındaki maç saat 14:00’te oynanacak.

İZLANDA 1. LİGİ’NDE BEŞ MÜCADELE

Fylkir ile HK Kopavogs saat 22:15’te karşılaşacak. Grindavik ile Aegir aynı saatte sahaya çıkacak. Afturelding ile Njardvik de saat 22:15’te oynayacak. Leiknir R. ile IR Reykjavik de aynı saatte mücadele edecek.

LİTVANYA 1. LİGİ’NDE İKİ MAÇ

Be1 NFA ile FK Zalgiris-2 saat 18:30’da karşılaşacak. Garliava ile FK Minija ise saat 19:30’da oynayacak.

İSVEÇ 1. LİGİ’NDE ALTI KARŞILAŞMA

Sollentuna FK ile AFC Eskilstuna saat 20:00’de karşılaşacak. FBK Karlstad ile Hammarby Talang FF aynı saatte mücadele edecek. Kristianstads ile Trelleborgs FF de saat 20:00’de oynayacak. Assyriska ile Vasalund saat 20:30’da kozlarını paylaşacak. Hassleholms IF ile Tvaakers IF aynı saatte sahaya çıkacak.

NORVEÇ 2. LİGİ’NDE TEK MAÇ

Eidsvold TF ile Tromsdalen saat 19:00’da karşı karşıya gelecek.