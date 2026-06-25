4-6 Yaş Kur’an Kursları 230 Bin Çocuğa Eğitim Verdi

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen okul öncesi dini eğitim çalışmalarında bu yıl rekor bir katılım düzeyine ulaşıldı. Müftülükler bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an kursları, 2025-2026 eğitim öğretim yılında çeyrek milyona yakın çocuğa kapılarını açarak 230 bin öğrenciyi mezun etti. Sertifikalı uzman öğreticilerin görev aldığı dönem başarıyla tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, geride kalan eğitim yılının bilançosunu paylaştı ve önümüzdeki dönem planlamalarını açıkladı.

KUR'AN KURSLARINA HER YAŞTAN YOĞUN İLGİ

Kur’an kurslarına olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Sedide Akbulut, yalnızca okul öncesinde değil, tüm yaş gruplarında kitlesel bir katılım yaşandığını vurguladı. Yetişkin kurslarında 500 binden fazla öğrenci kaydedildi. 4-6 yaş grubunda 230 bin, 7-10 yaş grubunda 130 bin, 11-14 yaş grubunda ise 30 bin öğrenci bulunuyor. Bu sayılar kursların güncel öğrenci durumunu gösteriyor.

YAZ KUR'AN KURSLARI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı rotayı Yaz Kur’an Kurslarına çevirdi. Geçen yıl toplamda 2,5 milyon öğrenci bu kurslardan faydalandı. Bu yıl hedef daha da yukarı taşındı. Tüm hazırlıklar, materyaller ve hizmet içi eğitimler tamamlandı. Sedide Akbulut, yaz kurslarının takvimini ve detaylarını açıkladı. Kayıtlar 22 Haziran’da başladı ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvurular il ve ilçe müftülüklerine, mahalle camilerine ve Kur’an kurslarına yapılabilecek. Kurslar 6 Temmuz’da başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar 6 hafta sürecek.

YAZ KURSLARI BİLGİ YÜKÜ DEĞİL

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, cami merkezli geçecek bu dönemin amacını özetledi. “Yaz Kur’an kursları bir bilgi yükü değildir” dedi. Amacın çocukların gönlüne dini ve milli duyguları düşürebilmek olduğunu belirtti. Değer dünyalarında yer edinmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yaz mevsiminde camilerin çocuklarla şenlenmesini arzuladıklarını söyledi. Allah, Hz. Peygamber ve Kur’an sevgisinin minik kalplere aşılanmasını istedi.