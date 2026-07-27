A Milli Kadın Voleybol Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu

Manşet
A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk kutlaması yapıyor
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Finali’nde Brezilya’yı yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze rövanşında ilk 20 dakikaya dikkat çekti. Trabzonspor’un hocası Fatih Tekke, hazırlık maçındaki 3-0’lık Frankfurt yenilgisini değerlendirdi. Beşiktaş, Mısırlı yıldıza son teklifini yaparak cevap bekliyor. Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk toplantıda 10 numara için hızlı hareket kararı aldı.

MİLLİ VOLEYBOLCULAR İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Takım bu başarıyı Milletler Ligi’nde ikinci kez elde etti.

İSMAİL KARTAL RÖVANŞA ODAKLANDI

Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal, Gornik Zabrze eşleşmesine vurgu yaptı. Rövanş maçının ilk 20 dakikasının kritik olduğunu belirtti. Kartal bu sürenin belirleyici olacağını düşünüyor.

FATİH TEKKE'DEN HAZIRLIK MAÇI YORUMU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Frankfurt’a 3-0 yenildikleri maçı değerlendirdi. “Üç kulvarda zorlu bir sezon bizi bekliyor” dedi. Rakibe ikinci bölgede baskı yapamadıklarını söyledi. Tekke bu çalışmalara sonraki maçlarda devam edeceklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN MISIRLI YILDIZA SON TEKLİF

Beşiktaş, Mısırlı futbolcuya son transfer teklifini iletti. Siyah-beyazlı ekip şimdi oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

GALATASARAY'DA 10 NUMARA TOPLANTISI

Galatasaray’da Dursun Özbek liderliğinde yönetim toplandı. Okan Buruk’un da katıldığı toplantıda önemli karar alındı. 10 numara transferi için hızlı hareket etme kararı çıktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.