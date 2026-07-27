A Milli Kadın Voleybol Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Finali’nde Brezilya’yı yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze rövanşında ilk 20 dakikaya dikkat çekti. Trabzonspor’un hocası Fatih Tekke, hazırlık maçındaki 3-0’lık Frankfurt yenilgisini değerlendirdi. Beşiktaş, Mısırlı yıldıza son teklifini yaparak cevap bekliyor. Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk toplantıda 10 numara için hızlı hareket kararı aldı.

MİLLİ VOLEYBOLCULAR İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Takım bu başarıyı Milletler Ligi’nde ikinci kez elde etti.

İSMAİL KARTAL RÖVANŞA ODAKLANDI

Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal, Gornik Zabrze eşleşmesine vurgu yaptı. Rövanş maçının ilk 20 dakikasının kritik olduğunu belirtti. Kartal bu sürenin belirleyici olacağını düşünüyor.

FATİH TEKKE'DEN HAZIRLIK MAÇI YORUMU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Frankfurt’a 3-0 yenildikleri maçı değerlendirdi. “Üç kulvarda zorlu bir sezon bizi bekliyor” dedi. Rakibe ikinci bölgede baskı yapamadıklarını söyledi. Tekke bu çalışmalara sonraki maçlarda devam edeceklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN MISIRLI YILDIZA SON TEKLİF

Beşiktaş, Mısırlı futbolcuya son transfer teklifini iletti. Siyah-beyazlı ekip şimdi oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

GALATASARAY'DA 10 NUMARA TOPLANTISI

Galatasaray’da Dursun Özbek liderliğinde yönetim toplandı. Okan Buruk’un da katıldığı toplantıda önemli karar alındı. 10 numara transferi için hızlı hareket etme kararı çıktı.