Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek. Mevsim normalleri aşılacak. Salı günü İstanbul 32, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Cuma günü Adana 38 dereceye ulaşacak. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman 42 dereceyi bulacak. Diyarbakır’da termometreler 43 dereceyi gösterecek. Şanlıurfa ile Batman çevreleri 44 dereceyi aşacak.

KARADENİZ KIYILARINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağış alacak. Amasya çevresinde de sağanak bekleniyor. Kırklareli’de sıcaklık 17 ile 32 derece arasında olacak. İstanbul’da 20 ila 29 derece bekleniyor. Denizli’de en düşük 14, en yüksek 22 derece. İzmir’de termometreler 14 ile 25 dereceyi gösterecek. Adana’da hava 17 derece düşük, 22 derece yüksek. Ankara’da 11 ila 18 derece arasında değişecek. Samsun’da sıcaklık 13 ila 21 derece olacak. Erzurum’da en düşük 2, en yüksek 18 derece. Malatya’da 10 ila 20 derece görülecek. Kars’ta 0 ila 18 derece arasında değişecek. Diyarbakır’da 10 ile 25 derece bekleniyor. Gaziantep’te sıcaklık 13 ila 23 derece arasında seyredecek.