İran’ın 4 Ayda Petrol Satışı 11 Milyar Doları Aştı

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Hürmüz Boğazı ve çevresindeki ülkelerin haritası
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken, İran'ın petrol satışları önemli bir artış gösterdi.
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ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da Tahran’ı vurmasıyla başlayan savaşta Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve hakimiyet mücadelesi devam ediyor. Buna rağmen İran’ın petrol satışları 4 ayda 11 milyar doları aştı. Bu dönem 21 Mart ile 22 Temmuz arasını kapsıyor.

İRAN'IN PETROL SATIŞI 11 MİLYAR DOLARI AŞTI

22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde satışlar yaklaşık 8 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine ait karşılaştırma verisi paylaşılmadı. Açıklama, döviz kaynaklarındaki azalma ve ekonominin çöküş eşiğinde olduğu iddialarına yanıt niteliği taşıdı.

PETROL GELİRİ 50-60 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEYDİ

Saldırılardan önceki yıllarda İran’ın yıllık petrol geliri 50-60 milyar dolar civarındaydı. ABD’nin Umman Denizi’ndeki ablukası sonrası bu satışlar geriledi.

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