Terörsüz Türkiye Düzenlemesi Yeni Haftada Meclis’te

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum görüntüsü
Yeni yasal düzenlemenin Meclis'e sunulmasıyla birlikte terörle mücadelede önemli adımlar atılması bekleniyor.
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenleme teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine özel bir hüküm bulunmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar düzenleme kapsamı dışında kalacak.

ÖRGÜT ÜYELERİ İÇİN ETKİN PİŞMANLIK YOLU AÇILIYOR

Türkiye’ye dönmek isteyen örgüt üyeleri suça karışmamışsa etkin pişmanlıktan yararlanabilecek. Suça karışanların dosyaları mahkemelerde tek tek incelenecek. Türkiye’ye gelen örgüt üyeleri üç ya da beş yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişiler kamu kurumlarında çalışamayacak ve siyaset yapamayacak.

UYGULAMA İÇİN MGK TEYİDİ BEKLENECEK

Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama hemen başlamayacak. MİT ve TSK sahadaki durumu tespit edecek. MGK “PKK feshedilmiştir” yönünde teyit kararı alacak. Ardından Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

KURTULMUŞ GEÇİCİ YASA VURGUSU YAPTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin genel af olmadığını belirtti. Yasanın geçici ve müstakil olacağını açıkladı. Örgütün silah bıraktığının tespiti için bir mekanizma öngörüldü. Meclis tatile girmeden yasanın çıkmasını umduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİ AFFI TEKLİFİ GENEL KURULDA

Meclis Genel Kurulu yeni haftada öğrenci affını görüşecek. 2022 öncesi aflardan yararlanmayan öğrenciler başvuru yapabilecek. Askerde olan öğrenciler görev bitiminden sonra iki ay içinde aftan faydalanacak. Emekli öğretim üyelerine iki yıl sözleşmeli ders verme imkanı tanınıyor. Tez sahtekarlıklarına para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Vakıf üniversitelerinde burslu öğrenci sayısını artırmak için vergi düzenlemesi geliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurma süresi son kez uzatılıyor.

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