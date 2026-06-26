A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ev sahibi ABD’ye konuk oldu. Los Angeles Stadı’ndaki mücadele ay-yıldızlıların 3-2’lik galibiyetiyle bitti. Bu sonuçla daha önce turnuvaya veda eden Türkiye, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider çıkarak son 32 turuna yükseldi.

ABD KARŞISINDA GERİDEN GELİP KAZANDI

Millilerin gollerini 10. dakikada Arda Güler ile 31. dakikada Orkun Kökçü attı. Kaan Ayhan ise 90+8. dakikada fileleri havalandırdı. ABD’nin sayıları 3. dakikada Trusty ile 49. dakikada Berhalter’den geldi.

MONTELLA'NIN 26 KİŞİLİK ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu belli oldu. Kaleci olarak Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer aldı. Defansta Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Zeki Çelik bulunuyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan var. Forvette Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın yer alıyor.