Ekvador Lider Almanya’yı Devirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.