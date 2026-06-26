Ekvador Lider Almanya’yı Devirdi

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Ekvador ve Almanya futbol takımları arasında geçen bir maç anı
Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi ve taraftarlarını coşturdu.
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Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda geriye düştüğü maçta Almanya’yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşma New York New Jersey Stadı’nda oynandı. Müsabakayı ABD’li hakemler yönetti.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ YAPILDI

Almanya karşılaşmaya golle başladı. Sane, 2. dakikada takımını öne geçirdi. Ekvador’un yanıtı ise gecikmedi.

EKVADOR BASKIYI ARTIRDI

Angulo, 9. dakikada skoru eşitledi. Galibiyete ihtiyacı olan Ekvador tempoyu yükseltti. Baskılı oyunun karşılığını 77. dakikada aldı.

GOL SONRASI BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Plata’nın golüyle Ekvador öne geçti. Karşılaşmayı 2-1 kazandı. Tribünlerin büyük kısmını dolduran Ekvadorlu taraftarlar büyük coşku yaşadı.

GRUPTA SON DURUM NETLEŞTİ

Grupta oynanan son maçların ardından durum belli oldu. Lider Almanya ile ikinci sıradaki Fildişi Sahilleri 6 puanda. Ekvador ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.

REKOR FIRSATI KAÇIRILDI

Almanya, gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantilemişti. Tüm kulvarlardaki üst üste 12. galibiyet fırsatını değerlendiremedi. Galip gelmesi halinde tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.

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