ABD, Altın Kubbe Füze Kalkanı’nı İlk Kez Test Etti

Dünya
Füze fırlatışı sırasında gökyüzünde oluşan ışık izleri
Yeni nesil Altın Kubbe füze kalkanı sistemi, çok katmanlı yapısıyla balistik füzeleri durdurmayı amaçlıyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

ABD’nin, maliyeti 1,2 trilyon doları bulacak yeni nesil füze kalkanı sistemi Altın Kubbe’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Sistem, uzay ve kara tabanlı olmak üzere dört ayrı katmandan oluşuyor. Proje, Soğuk Savaş dönemindeki Reagan’ın Yıldız Savaşları girişimiyle karşılaştırılıyor.

REAGAN'IN PROJESİNE BENZETİLİYOR

Yeni füze kalkanı, Reagan döneminin Stratejik Savunma Girişimi’ne benzerlik gösteriyor. Altın Kubbe adı verilen sistem, çok katmanlı bir savunma yapısına sahip. Bu yapı, balistik füzeleri durdurmayı hedefliyor.

DÖRT KATMANDAN OLUŞAN SİSTEM

Sistem, dört farklı katmandan oluşan bir savunma ağı kuruyor. Uzay tabanlı sensörler ve kara konuşlu önleyiciler içeriyor. Bu sayede tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlanması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.