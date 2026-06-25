ABD, Altın Kubbe Füze Kalkanı’nı İlk Kez Test Etti

ABD’nin, maliyeti 1,2 trilyon doları bulacak yeni nesil füze kalkanı sistemi Altın Kubbe’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Sistem, uzay ve kara tabanlı olmak üzere dört ayrı katmandan oluşuyor. Proje, Soğuk Savaş dönemindeki Reagan’ın Yıldız Savaşları girişimiyle karşılaştırılıyor.

REAGAN'IN PROJESİNE BENZETİLİYOR

Yeni füze kalkanı, Reagan döneminin Stratejik Savunma Girişimi’ne benzerlik gösteriyor. Altın Kubbe adı verilen sistem, çok katmanlı bir savunma yapısına sahip. Bu yapı, balistik füzeleri durdurmayı hedefliyor.

DÖRT KATMANDAN OLUŞAN SİSTEM

Sistem, dört farklı katmandan oluşan bir savunma ağı kuruyor. Uzay tabanlı sensörler ve kara konuşlu önleyiciler içeriyor. Bu sayede tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlanması planlanıyor.