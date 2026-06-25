Aşırı Sıcak Hava Türkiye’yi Etkileyecek

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Güneşin önünde su döken bir kişinin silueti
Türkiye, aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayacak.
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Türkiye, Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.

RÜZGAR VE YANGIN RİSKİ ARTIYOR

Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın sert esmesi bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Foça hattında orman yangını riski yükselecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri poyrazın kuvvetli esmesi yangın tehlikesini artırıyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE YÜKSELECEK

Yurt genelinde sıcaklıklar ortalama 5 derece artış gösterecek. İstanbul’da termometreler salı günü 34 dereceyi gösterecek. Aydın’da ise sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

BİRÇOK KENTTE KAVURUCU SICAKLIK

Ankara ve Karadeniz illerinde hava sıcaklığı 35 dereceyi geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki çoğu kentte 40 derece aşılacak. Uzmanlar, güneş çarpmalarına karşı vatandaşları uyarıyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ve Van’ın doğusunda da yağış bekleniyor. Bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: Kırklareli 18/31, İstanbul 21/31, Denizli 22/37, İzmir 20/34, Adana 23/34, Ankara 16/31, Samsun 19/29, Erzurum 9/26, Malatya 16/33, Kars 9/24, Diyarbakır 18/37, Şanlıurfa 26/40 derece.

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