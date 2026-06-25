Bebek Soluk Borusuna Mama Kaçmasıyla Kurtarılamadı

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde yaşayan ailenin iki buçuk yaşındaki çocuğu S.K.G., soluk borusuna mama kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri evde inceleme yaptı.