Bebek Soluk Borusuna Mama Kaçmasıyla Kurtarılamadı

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Gece saatlerinde bir sokakta polis araçları ve insanlar
Eskişehir'de bir çocuğun soluk borusuna mama kaçması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.
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Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde yaşayan ailenin iki buçuk yaşındaki çocuğu S.K.G., soluk borusuna mama kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri evde inceleme yaptı.

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