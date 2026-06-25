ABD, Dünya Kupası’nda Son Grup Maçına Çıkıyor

Dünya Gündemi
ABD Kadın Futbol Takımı oyuncuları sevinçle koşuyor
ABD Kadın Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı maçta galibiyetle moral depolamak istiyor.
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ABD Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası’ndaki son grup maçında bugün TSİ 23.00’te Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen ev sahibi ekip, Los Angeles’taki SoFi Stadı’nda oynanacak mücadelede galibiyetle moral depolamak isterken Türkiye ise turnuvaya veda etmiş durumda. Ancak ABD için bu karşılaşma, sıralamadan çok daha fazlasını ifade ediyor; ülkede oluşan inanç ve coşku dalgasını korumak anlamına geliyor.

AMERİKAN RÜZGARI VE TEHLİKEDEKİ İNANIŞ BALONU

Kağıt üzerinde ABD için hiçbir anlam ifade etmeyen bu maç, takımın turnuvadaki derin yolculuğu için kritik bir psikolojik eşik. Paraguay ve Avustralya galibiyetleriyle gruptan lider çıkan ABD, arkasına aldığı büyük bir taraftar desteğiyle yoluna devam ediyor. Bu parçalanmış medya ortamında ülke çapında ana akıma dönüşen bu ilgi, ABD için son derece değerli bir atmosfer yarattı. İşte bu atmosferi kaybetme korkusu, Türkiye karşısındaki en önemli risk. Bir mağlubiyet, hatta 0-0 veya 1-1 gibi silik bir beraberlik, Amerikan futbolseverlerinin henüz yutkunmaya hazır olmadığı bir gerçeklik dozu olacak. Kötü bir sonuç, hem taraftarlar hem de takım için denkleme şüphe tohumları ekecek.

POCHETTİNO’DAN PERFORMANS SÖZÜ

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, baskının farkında. Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarın performans göstermeliyiz. Oynayacak takımın bunu yapacağına hiç şüphem yok” dedi. Türkiye’ye kaybetmek, turnuvaya veda eden bir takım karşısında alınacak bir yenilgi, ABD’de inşa edilen bu inanç balonunu patlatabilir. Kazanmak ise bu coşkuyu 1 Temmuz’da Santa Clara’da oynanacak Bosna Hersek eşleşmesine taşıyacak. Ondan sonrası ise meçhul.

CURAÇAO’DAN TARİHİ FIRSAT

İlk kez katıldığı Dünya Kupası’nda Curaçao, bugün Fildişi Sahili’ni yenmesi ve Ekvador’un da Almanya’ya kaybetmesi halinde grubunu ikinci tamamlayarak son 32 takım arasına kalma şansı yakalayacak. Fildişi Sahili ise galibiyet veya beraberlikle turu geçmeyi hedefleyecek. Tecrübeli ve yetenekli kadrosuyla Fildişi Sahili favori olsa da Curaçao’nun bir tarih yazma performansı daha gösterip göstermeyeceği merak konusu.

ALMANYA İÇİN RAHAT GÜN, EKVADOR İÇİN ZORLU SINAV

Grubunu lider bitiren Almanya, bugün Ekvador karşısında kadrosunu rotasyona sokup her oyuncuya süre verebilir. Dört kez dünya şampiyonu olan Almanlar için bu maç adeta bir izin günü. Ekvador ise otomatik tur bileti için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Curaçao’nun Fildişi Sahili’ni yenmesini de bekleyecek olan Güney Amerika ekibi, kazanması halinde en iyi üçüncü takımlar arasına girme şansını yükseltecek.

MEMO OCHOA’DAN VEDA

Meksika’nın efsanevi kalecisi Guillermo “Memo” Ochoa, dün Çek Cumhuriyeti’ni 3-0 yendikleri maçta 77. dakikada oyuna girerek milli takımdaki son maçına çıkmış olabilir. 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nda ülkesinin tartışmasız birinci kalecisi olan 40 yaşındaki Ochoa, profesyonel kariyerine 2004’te başladığı Estadio Azteca’da veda ederek duygusal anlar yaşattı.

JAPONYA VE İSVEÇ ARASINDA GRUP FİNALİ

Dört puanla grupta avantajlı konumda bulunan Japonya, İsveç karşısında alacağı bir puanla bile büyük olasılıkla en iyi üçüncü olarak turu geçecek. Galibiyet ise Samurai Blue’yu grubunu lider veya ikinci bitirerek son 32’ye taşıyacak. Üç puandaki İsveç için galibiyet otomatik tur bileti anlamına gelirken beraberlik de üçüncü takım olarak yeterli olabilir. Mağlubiyet halinde İsveç diğer maçların sonuçlarına umut bağlayacak.

HOLLANDA ZİRVEDE, TUNUS ONUR İÇİN

İlk iki maçını kaybeden Tunus, D Grubu’ndaki son karşılaşmasında sadece onur mücadelesi verecek. Hollanda ise gruptan lider çıkmak için galibiyet arıyor. İsveç’i 5-1 yenen Oranje, gösterdiği performansla turnuvanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı.

HAİTİ’NİN ONURLU VEDASI

Dün akşam Fas’a 4-2 yenilerek turnuvaya veda eden Haiti, tüm bir ulusu gururlandıran bir performans sergiledi. İki kez öne geçen Haiti, Lenny Joseph ve Wilson Isidor’un golleriyle tribünleri coşturdu. Haiti taraftarları, takımlarının 52 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda oynadığını belirtirken bu turnuvanın ülkedeki bölünmüşlük ve istikrarsızlığa rağmen Haitilileri inanılmaz bir şekilde birleştirdiği vurgulandı.

GÜNEY KORE SOĞUK DUŞ ALDI

Güney Kore, Güney Afrika’ya 1-0 yenilerek son 32 turu yolunda zor duruma düştü. Seul’deki Gwanghwamun Meydanı’nda binlerce taraftar Taegeuk Savaşçıları’na destek verirken Güney Afrika’nın Thapelo Maseko ile bulduğu gol büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak Güney Kore, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma konusunda hala avantajlı durumda.

PULISIC SAHNEYE HAZIR

ABD’nin yıldız oyuncusu Christian Pulisic, buzağı sakatlığı nedeniyle ikinci grup maçında forma giyememişti. Çarşamba günü antrenmanda herhangi bir kısıtlama olmadan çalışan Pulisic, “Kendimi iyi hissediyorum. Takımla son birkaç gündür beraberim. Umarım yarın sert oynayabilirim” dedi. Teknik direktör Pochettino’nun, takımın eleme turlarındaki daha zorlu sınavı için 27 yaşındaki oyuncuyu riske edip etmeyeceği merak konusu.

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