ABD Suriye’de DAEŞ Liderini Öldürdü

Suriye’nin kuzeybatısında 19 Haziran’da düzenlenen hava saldırısıyla DEAŞ’ın üst düzey liderlerinden Ali Hüseyin el-Ulaywi teröristlerle mücadele çabaları kapsamında öldürüldü. Saldırı teröristleri etkisiz hale getirme çabalarının bir parçasıydı. Güçler bölgesel ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek.
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