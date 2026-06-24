Laçin Akyol Adına Vakıf Kuruluyor

Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücü 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un (18) ailesi, kızlarının adını yaşatmak için Laçin Vakfı’nı kurmaya hazırlanıyor ve bu vakıf sayesinde yetenekli gençlere eğitim desteği sağlamayı hedefliyor. Başarılarıyla gurur duyan aile, yaşadıkları acıyı kızlarının anısına kuracakları vakıfla hafifletmeyi hedefliyor. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, vakıf aracılığıyla Laçin gibi yetenekli gençlere destek olacak.

BABA AKYOL VAKFIN AMACINI AÇIKLADI

Laçin’in babası Mahmut Akyol, “Ayakta durabilmek için Laçin Vakfı kurmak istiyoruz. Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı, onları ‘master class’a hazırlamayı amaçlıyoruz. Yarışmalar düzenleyip kazanan çocukları geliştirmek istiyoruz.” dedi. 18 yaşındaki Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin birçok konserinde sahne almıştı. Laçin, 2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü olmuştu.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat’ta hayatını kaybetti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak’ta yakalanıp “ev hapsi” tedbiriyle tutulan sürücü İ.H.Ç. yeniden gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla tutuklanan sürücüye “taksirle öldürme” suçlaması yöneltildi.

SÜRÜCÜYE 4,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücü 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.