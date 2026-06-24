Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye Yardımcı Antrenör Olarak Döndü

Fenerbahçe Futbol Takımı, 45 yaşındaki Hollandalı eski oyuncusu Dirk Kuyt’ı yardımcı antrenör olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, “Ailemize yeniden ‘Hoş geldin’ Dirk Kuyt” başlığıyla yaptığı açıklamada sözleşme imzalandığını duyurdu. Kuyt’ın 2012-2015 yıllarında Fenerbahçe forması giydiği hatırlatıldı.

KUYT'IN ŞAMPİYONLUK MİRASI

Açıklamada, Dirk Kuyt’ın 2013-2014 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol üstlendiği vurgulandı. Kulüp, Kuyt’ın profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarın sevgisini kazandığını belirtti. Açıklamada “Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz” ifadesine yer verildi.

TEKNİK EKİPTEKİ YENİ GÖREVİ

Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal’ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev yapacak. Kulüp, 120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda Kuyt’ı yeniden ailede görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Hollandalı çalıştırıcı son olarak ülkesinin Dordrecht takımında teknik direktörlük yaptı.