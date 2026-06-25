ABD Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda çıktığı iki maçı da kazanarak Grup D’yi lider bitirmeyi garantiledi ve Perşembe günü Türkiye ile oynayacağı karşılaşma öncesinde tur atlamayı kesinleştirdi. Turnuvaya Paraguay ve Avustralya galibiyetleriyle başlayan Amerikalılar, ülkelerinde erkek futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destek dalgasıyla karşılaşırken, Türkiye karşısında da galibiyet alarak bu ivmeyi sürdürmek istiyor. Takımın yıldız ismi Christian Pulisic, “Son maçınızı kazandığınızda bir sonraki maça fazladan bir avantajla girersiniz. Bu kazanma hissi insanın üzerinde kalıyor ve kesinlikle bunu istiyorsunuz. Eleme turlarına bir galibiyetle gitmek çok daha iyi hissettirecek” dedi.

ABD'DE TARİHİ BİR ÇIKIŞ

ABD, bu turnuvada Los Angeles dışındaki SoFi Stadyumu’nda oynadığı Paraguay maçını 4-1 kazanarak tarihinin en etkileyici galibiyetlerinden birine imza attı. Avustralya’yı da 2-0 yenen Amerikalılar, grup aşamasında iki maç kazanmayı 1930’daki ilk turnuvadan bu yana ilk kez başardı. Bu açılış galibiyetleri, Amerikan taraftarlarının ev sahibi olarak oynanan bu turnuvada takımlarının derin bir yolculuk yapabileceğine dair hayaller kurmasına yol açtı.

TUZAK MAÇININ EŞİĞİNDE

Ancak bu tür bir hayalcilik, sürçmelere de yol açabilir. Oynadığı maçlarda büyük ölçüde üstünlük kurmasına rağmen iki maçını da kaybeden Türkiye, bu Dünya Kupası’ndan puansız ayrılmak istemiyor. Teknik direktör Mauricio Pochettino, takımını bu potansiyel zihinsel düşüşe karşı tüm hafta boyunca hazırladı. Defans oyuncusu Mark McKenzie, Avustralya galibiyetinden bu yana yapılan yoğun antrenmanları ve Pochettino ile ekibinin odaklanma konusundaki yüksek taleplerini anlattı.

PULISIC'İN DÖNÜŞÜ VE SAKATLIK RİSKİ

ABD, Paraguay maçının ilk yarısında sakatlanan ve Avustralya karşısında forma giyemeyen Pulisic’in olası dönüşüyle güç kazanacak. Pulisic, baldırındaki kontüzyon veya zorlanma nedeniyle ağrısının devre arasında ortaya çıktığını ve takımın üç farklı öndeyken dinlendirilmeye karar verildiğini söyledi. Pochettino, Pulisic’in forma giyebilecek durumda olduğunu ancak ilk 11’de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar vereceklerini belirtti.

SARI KART CEZASI ENDİŞESİ

Perşembe gecesi sahaya çıkacak ABD kadrosu, ilk iki maça göre belirgin şekilde farklı olabilir. Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun ve Antonee Robinson gibi oyuncular turnuvada birer sarı kart gördü ve bir sarı kart daha görmeleri durumunda 1 Temmuz’daki Son 32 turu maçında cezalı duruma düşecekler. Pochettino, bu oyuncuları riske atmanın gereksiz olduğunu söyleyerek, “Bir sonraki aşama için müsait olmama riskini almak anlamsız” dedi.

ELEME TURLARINDAKİ RAKİP VE TARAFTAR DESTEĞİ

Bir sonraki aşamada ABD’nin muhtemel rakibi Bosna Hersek olarak görünüyor. Los Angeles ve Seattle’da takıma verilen destek, Pochettino’nun “gece ve gündüz” farkı olarak tanımladığı bir değişim gösterirken, taraftarlarla takım arasında gerçek bir bağ oluştu. Pochettino, “Bu bağı kurmak en zor şeydi. Şimdi taraftarlarla bağlantı kurduğumuzda bu heyecan verici” ifadelerini kullandı. Mark McKenzie ise takımın hedefini “Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz. Bu hedefin gerisinde kalmayı düşünmüyoruz” sözleriyle özetledi.