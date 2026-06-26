ABD’de Göç Ve İran Saldırısı Gündemde

Başkan Donald Trump, 19 Temmuz’da New Jersey’de Dünya Kupası kupasını takdim edecek. Turnuvada yer alan bir ülkeye karşı adeta savaş açan, diğerlerine gümrük vergileri uygulayan ve kürsüde yanında durabilecek takımların liderleriyle atışan Trump’ın bu töreni, kupayı kazanan takıma göre oldukça gergin geçebilir.

YÜKSEK MAHKEME'DEN TRUMP'A İKİ ÖNEMLİ GÖÇ ZAFERİ

Yüksek Mahkeme’nin muhafazakar çoğunluğu, Perşembe günü Başkan Trump’a göçmenlik konusunda iki önemli zafer kazandırdı. Bu kararlar, yönetimin 1 milyondan fazla kişiyi ülkeden çıkarabilecek ve birçok kişinin girişini engelleyebilecek politikaları uygulamasının önünü açtı. Uzmanlar, bu kararların sığınma başvuruları ve insani korumalar üzerinde geniş kapsamlı bir etki yaratacağını belirtiyor.

VENEZUELA'DAKİ ÇİFT DEPREMDE CAN KAYBI 235'E YÜKSELDİ

Venezuela’da Çarşamba günü meydana gelen çift depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 235’e yükseldi. Ekipler, kritik “altın saatler” kapanmadan enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Uluslararası yardım ekipleri ve ABD ordusu, arama kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere bölgeye ulaşırken, birçok ülke de yabancı yardım sözü verdi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİYE SALDIRI

İran, Perşembe günü Hürmüz Boğazı’nda bir gemiye saldırarak BM’nin kritik su yolundan gemileri tahliye etme çabalarını durdurdu. ABD ile İran’ın geçen hafta bir barış anlaşması için çalışma konusunda anlaşmasının ardından bildirilen ilk saldırı, küresel petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Saldırı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun barış anlaşmasını şüpheci Körfez ülkelerine satmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

TEKSAS'TA İNCİL DERSLERİ ZORUNLU OLUYOR

Teksas, 5 milyondan fazla devlet okulu öğrencisinin İncil hikayelerini incelemesini zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Eyalet, Hristiyan öğretilerini Amerikan sınıflarına yerleştirme yönündeki ulusal muhafazakar çabanın lideri olarak öne çıkıyor. Teksas Eğitim Kurulu’nun bugün onaylaması beklenen önlem, eyaletin K-12 müfredatına İncil hikayelerini ve ayetlerini zorunlu okuma olarak ekleyecek.

AVRUPA'DAKİ AŞIRI SICAKLAR "NEREDEYSE İMKANSIZ" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Avrupa’yı kavuran aşırı Haziran sıcağının birkaç on yıl önce “neredeyse imkansız” olacağı belirtiliyor. Yeni bir analize göre, insan kaynaklı iklim krizi bu durumdan “tartışmasız bir şekilde sorumlu”. İnatçı bir sıcak hava dalgası tehlikeli sıcaklıkları körüklerken, Fransa, İngiltere, İspanya ve İsviçre bu hafta kaydedilen en sıcak günlerinden bazılarını yaşıyor.

BÜYÜK AMERİKAN EYALET FUARI BAŞKENTTE

Çiftlik hayvanları, kızarmış yiyecekler ve dönme dolaplar… Büyük Amerikan Eyalet Fuarı, Ulusal Alışveriş Merkezi’ni vatansever bir gösteriye dönüştürdü. İngiltere Kralı Charles, 10 yıllık tadilatın ardından gelecek yıl Buckingham Sarayı’nda yaşamayacak. Teksas’ta bu ay 1836 Alamo Savaşı’nda kullanılmış olabilecek bir demir gülle topu bulundu.

FEMA'DAN GÖNDERİLEN ÜST DÜZEY YETKİLİNİN GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI

Bir Waffle House restoranına ışınlandığını iddia etmek gibi tuhaf geçmiş açıklamalarıyla inceleme altına alınan üst düzey bir FEMA yetkilisinin ajans tarafından gönderildiği bildirildi. Yere sadece birkaç metre yükseklikte uçan bir Boeing 777’nin görüldüğü viral video, FAA’nın dikkatini çekti. ABD vatandaşlık sınavını geçebilir misiniz?