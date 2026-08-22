Aboubakar Bodrum FK İle Prensip Anlaşmasına Vardı

Trendyol 1. Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk iki haftada yalnızca 1 puan alabilen Bodrum FK, tecrübeli golcü Vincent Aboubakar transferi için harekete geçti. Muğla temsilcisinin Kamerunlu yıldızla görüşmelerde sona geldiği bildirildi. Yeşil-beyazlı yönetimin transferde mutlu sona yaklaştığı ifade edildi.

SÖZLEŞME İÇİN ŞEHRE DAVET EDİLDİ

Son olarak Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki Aboubakar’ın bonservisi elinde bulunuyor. Yapılan prensip anlaşmasının ardından tecrübeli golcü, resmi imza için Muğla’ya çağrıldı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 5 KUPA KAZANDI

Aboubakar, Türkiye’de daha önce Hatayspor ve Beşiktaş formalarını giydi. Siyah-beyazlı ekipteki dört farklı sezonda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.