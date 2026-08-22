Alihan Kuriş Operasyonunda İkinci Dalga: 12 Gözaltı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler bulunuyor. Örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarını yürüten sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. da yakalananlar arasında. Bir hastanenin yönetim kurulu üyesi görevindeki İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alındı. İstanbul’da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin S. ile Süleyman T.A. da şüpheliler arasında.

ÖRGÜTÜN KRİTİK İSİMLERİ YAKALANDI

Abdullah Ö.Y. ve İrfan Y. da operasyonda gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. İstanbul’daki operasyonda İrfan Y. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonun Muğla ayağındaki gözaltılar dün gerçekleşti. Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz dün yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI ENGELLENDİ

Yurt dışına kaçış planı yaptıkları değerlendirilen iki şüpheliyi İstanbul’dan getirdiği belirtilen Mehmet Ö. de yakalananlar arasında. Kuriş’in kullandığı GSM hattının sahibi olduğu belirtilen Ali Kovan, Mersin’de gözaltına alındı. Konya’daki operasyonda ise Mehmet Ü. isimli şüpheli yakalandı.

SORUŞTURMA 49 ŞÜPHELİYİ KAPSIYOR

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik ilk operasyon geçen hafta yapıldı. Soruşturma yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor. İlk operasyonda gözaltına alınan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor. Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti. Soruşturma, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olup olmadığına odaklanıyor.