Acun Ilıcalı’nın Locası Kullanılamaz Hale Getirildi

Sarı-lacivertli kulüpte sezon başında Aziz Yıldırım tarafından geri alınmak istenen loca konusunda açılan davada mahkeme, Acun Ilıcalı’yı haklı bularak locanın iadesine karar verdi. Bu karar, kulüpte günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık sona erdi.

MAHKEME ACUN ILICALI'YI HAKLI BULDU

Yargı kararının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Locaya giren kişiler, alana baştan aşağı zarar verdi. Yapılan incelemelerde lokasyon tamamen kullanılamaz hale getirildi.

LOCANIN TAHRİP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu alanın büyük ölçüde kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi. Bu durum, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.