Adalet Bakanlığı, Cezaevlerine Drone Operasyonunu Açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, doğu kıyısındaki eyaletlerdeki 10 federal hapishaneye dronlarla silah, uyuşturucu ve cep telefonu taşıyan karmaşık bir suç örgütüne yönelik suçlamaları açıkladı. Operasyonun merkezinin Georgia, Macon’da eski bir gündüz bakımevi olduğu, buradan kalkış yapan dronların gece saatlerinde 10 federal hapishaneye yasa dışı malzeme bıraktığı belirtildi. ABD Savcısı William Keyes, söz konusu planın Adalet Bakanlığı tarihinde dronlarla hapishanelere kaçak mal sokmaya yönelik en kapsamlı ve karmaşık suç girişimi olduğunu söyledi.

17 SUÇLAMALIK İDDİANAME VE 38 DROP

17 maddelik federal iddianame, grubun en az altı farklı drone kullanarak federal hapishanelere en az 38 kez kaçak malzeme taşıdığını ortaya koyuyor. Kaçak mallar arasında metamfetamin, sentetik esrar, suboxone, kokain, cep telefonu, tütün, sigara, uyuşturucu emdirilmiş kağıtlar ve “kaçışı kolaylaştırmak amacıyla silah olarak kullanılmak üzere tasarlanmış” testere bıçakları bulunuyor. İddianameye göre hapishane içindeki mahkûmlar, yasadışı telefonlar kullanarak drone pilotlarına yön verdi, hatta gerçek zamanlı haritalar göndererek çöp torbaları ve suni çim içine gizlenmiş silah, narkotik ve telefonların teslim edilmesini sağladı. Bazı durumlarda cezaevi görevlileri, dronların inişinden dakikalar sonra uyuşturucu dolu torbaları ele geçirirken, bazı teslimatlar ise yetkililer bulamadan kayboldu.

TEDBİRLER VE YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Cezaevleri İdaresi (BOP), drone tespit sistemleri kullanarak hava araçlarının modelini ve kalkış noktalarını belirledi. Yetkililer, 2023 ile 2026 yılları arasında izlenen bu teknolojik planın faillerine ulaşmak için verilerden yararlandı. 10 Haziran’da Georgia Orta Bölgesi’ndeki büyük jüri, Georgia, Batı Virginia, Kentucky, Tennessee, Virginia, Louisiana, Alabama ve Mississippi’deki 10 federal hapishanede bu sofistike drone kaçakçılığı şebekesine liderlik etmekle suçlanan 12 sanık için federal suçlamaları kabul etti. Yılın başlarında 21 eyalet başsavcısı, hapishanelere dronlarla uyuşturucu, silah ve cep telefonu taşınmasındaki “endişe verici” artışla mücadele için ortak bir girişim başlattı. Trump yönetimine gönderdikleri mektupta, mevcut federal yasanın yalnızca dar bir kolluk kuvvetleri grubuna izinsiz dronları tespit etme, takip etme ve etkisiz hale getirme yetkisi verdiği, bu nedenle cezaevi yetkililerinin gerçek zamanlı müdahale edemediği vurgulandı. Beyaz Saray ise geçmişte federal hükümetin bu tehdide “yeterli aciliyetle” yaklaşmadığını kabul etti. Aralık ayında imzalanan Trump’ın Safer Skies Act (Daha Güvenli Gökyüzü Yasası) ile eyalet ve yerel birimlere ilk kez başıboş dronları devre dışı bırakma yetkisi verildi. Yasa kapsamında FEMA hibeleriyle 500 milyon dolar sağlanması, FBI eğitim programları ve Tehditle Mücadele için bir İç Güvenlik Bakanlığı ofisi kurulması öngörülüyor.

FBI UYARISI: HAPİSHANELER KÜÇÜK BİR HAVAALANINA DÖNDÜ

FBI Atlanta Özel Ajanı Marlo Graham, dronlarla kaçakçılığın hem hapishaneleri hem de toplumu tehlikeye atan ciddi bir kamu güvenliği sorunu olduğunu belirterek, “Bazı eyalet ve federal hapishanelerde dronlarla kaçak mal taşıma o kadar sık hale geldi ki tesisler akşamları küçük bir havaalanına benziyor” dedi. ABD Savcısı Keyes ise dronların hızlı ve uzaktan kontrol edilebildiğine dikkat çekerek bu davayla sorunun üstesinden gelme hızında olduklarını söyledi. Soruşturmanın çok karmaşık olduğunu ancak yetkililerin bu tehditle başa çıkabileceğini ifade etti.