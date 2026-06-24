Kadir İnanır Tedaviye Olumlu Yanıt Vermedi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındı ve 21 Mayıs’ta entübe edildi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldüğünü açıkladı. Kontrollü tedavi ve acı çekmemesi için entübe edildiğini belirtti.

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERMEDİ

Usta oyuncuya yakın kaynaklar durumu stabilize. Ancak tedaviye olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

ENTÜBE TEDAVİSİ SIRASINDA ABLASINI KAYBETTİ

Entübe edilmeden önce yeğeni Levent İnanır’a ablasının durumunu sordu. Levent İnanır, espri yaptığını söyledi. İnanır’ın 95 yaşındaki ablası Altun Arıca, 23 Haziran’da vefat etti. Cenazesi Fatsa’da toprağa verildi.

180'DEN FAZLA FİLME İMZA ATTI

Kadir İnanır, 1949’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1967’de düzenlenen sinema artisti yarışmasında finale kaldı. 1968’de fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. İlk kez Kara Gözlüm filminde başrol oynadı. Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti. Selvi Boylum Al Yazmalım ve Utanç gibi filmlerde rol aldı. Kariyeri boyunca 180’den fazla filmde yer aldı. Uzun süredir Jülide Kural ile gözlerden uzak yaşıyordu. 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu olmuştu.