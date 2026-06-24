Yargıtay’dan Aşırı Tutumluluğa Boşanma Kararı

Bursa’da bir kadın, eşinin aşırı tutumlu davranışları nedeniyle Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Kadın, eşinin eve kimsenin gelmesini istemediğini öne sürdü. Ayrıca evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti. Kadın, temel ihtiyaçların bile karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı açık tutmak yasaktı.

EŞİN TUTUMU MAHKEMELİK OLDU

Boşanmak isteyen kadın, aylık bin 500 lira yoksulluk nafakası talep etti. Ayrıca faiziyle 30 bin lira maddi tazminat istedi. Kadın, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Yargıtay, bu aşırı tutumlu davranışları boşanma sebebi saydı.

NAFAKA VE TAZMİNAT KARARI NETLEŞTİ

Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak boşanma sebebi oldu. Isınma kısıtlaması yapmak da gerekçe olarak gösterildi. Yiyecek israfı bahanesiyle temel gıdayı kısıtlamak maddi tazminata yol açtı.