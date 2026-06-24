Tesettürlü Gençlere Sözlü Tacizde Ev Hapsı

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Tesettürlü gençlerin bir marketteki anı
Kaş'ta yaşanan taciz olayı, tesettür giyen kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
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Kaş ilçesinde tatile giden tesettür giyimli iki kız arkadaşa bir markette sözlü tacizde bulunan S.A., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı. Adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TACİZ ANI KAMERAYA YANSIDI

Tesettür giyimli bir kadın, markette kendisini taciz eden adamın videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. Adamın “Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde.” gibi ifadeler kullandığı görüldü.

MAĞDURDAN TEPKİ: ‘2026’DA HALA BUNLARI KONUŞUYORUZ’

Mağdur Zeynep Umurbek, videoyu kaydettikleri sırada adamın yanlarına gelerek kıyafetleriyle alay ettiğini söyledi. Çevredekilerin adama müdahale ettiğini belirtti. Umurbek, “Şahıs oradan uzaklaşırken hala aşağılayan ve küçümseyici bir tavırla konuşmaya devam etti. ‘Biz de camiye gidiyoruz ama sizin farklı herhalde düşünceniz.’ gibi şeyler söyledi. Bariz bir şekilde bakışlarından, duruşundan bizi ayrıştırdığı ve aşağıladığı belliydi. Biz de ne yapacağımızı bilemediğimiz için sosyal medyada paylaştık bu videoyu. Bizi destekleyen bir sürü insan sayesinde de gidip Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verip şikayetçi olduk. Aslında bu olayı paylaşmamızın bir sebebi de son günlerde üst üste denk gelen tesettüre alakalı videoların artması oldu. Yani 2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil.” dedi.

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Geçen hafta Mersin’de bir sitenin havuzuna tesettür mayolu bir kadın alınmadı. İstanbul’da ise bir kadın “kapalılar imha edilsin” diyerek tepki çekti.

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