Adana’da 16 Katlı Bina Kontrollü Yıkıldı

Adana’da 1978’de kurulan Çukobirlik’in 48 yıllık 16 katlı hizmet binasının yıkımına karar verildi. İncelemelerde son depremler nedeniyle taşıyıcı kolonlarda ciddi hasar tespit edildi. Yapının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi.
KONTROLLÜ PATLATMA İLE YIKILDI
Kolonlara dinamit konulup kontrollü patlatma yöntemi tercih edildi. Metal söküm işlemleri tamamlandıktan sonra 420 kilogram dinamit yerleştirildi. D-400 kara yolu araç trafiğine kapatıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Geri sayımın ardından fünye ateşlenerek dinamitler patlatıldı. Tarihi bina saniyeler içinde enkaza dönüştü.
SİMÜLASYONA YÜZDE 98 UYUMLU SONUÇ
Patlatma yöntemi maliyetin az olması ve kısa süreli toz oluşumu nedeniyle tercih edildi. İlk 4 katta 2 binin üzerinde delik açılarak yeni nesil patlayıcılar yerleştirildi. Proje için 3 ay çalışıldı ve yıkım ruhsatı alındı. Yıkım simülasyona yüzde 98 uygun olarak gerçekleşti. Bölgede enkaz kaldırma ve moloz taşıma işlemi sürüyor.