Ankara’daki Terör Operasyonunda 103 Kişi Tutuklandı

Manşet
Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına alıyor
Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, güvenlik önlemlerinin artırıldığı NATO Zirvesi öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı şüpheliler hedef alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135’i başsavcılığa getirildi.

103 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 26’SINA ADLİ KONTROL

Başsavcılık 6 şüpheliyi serbest bıraktı. 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 şüpheliyi tutukladı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

ZİRVE ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara 36. NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Güvenlik tedbirleri artırılıyor. Valilik kamu düzeni için bazı kararlar aldı. Açık ve kapalı alanlardaki toplanma, gösteri, miting ve basın açıklamaları yasaklandı. Yasak 28 Haziran 2026 saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar sürecek. Hassas bölgelere yetkisiz giriş engellenecek. Ankara hava sahasında drone ve benzeri araçların uçuşu da yasaklandı. Kararlar 2911 ve 5442 sayılı kanunlar kapsamında alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.