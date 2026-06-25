Ankara’daki Terör Operasyonunda 103 Kişi Tutuklandı

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı şüpheliler hedef alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135’i başsavcılığa getirildi.

103 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 26’SINA ADLİ KONTROL

Başsavcılık 6 şüpheliyi serbest bıraktı. 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 şüpheliyi tutukladı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

ZİRVE ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara 36. NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Güvenlik tedbirleri artırılıyor. Valilik kamu düzeni için bazı kararlar aldı. Açık ve kapalı alanlardaki toplanma, gösteri, miting ve basın açıklamaları yasaklandı. Yasak 28 Haziran 2026 saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar sürecek. Hassas bölgelere yetkisiz giriş engellenecek. Ankara hava sahasında drone ve benzeri araçların uçuşu da yasaklandı. Kararlar 2911 ve 5442 sayılı kanunlar kapsamında alındı.