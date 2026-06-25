Aydın’da Kayıp Naciye A. Planlı Cinayetinde 7 Gözaltı

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Mahkeme salonunda boş oturacak yerler ve dava dosyası
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İçişleri Bakanlığı, Aydın’da 2008 yılında kaybolan Naciye A. ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve olayın planlı bir cinayet olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler cinayeti ortaya çıkardı. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Naciye A. 12 Temmuz 2008’de kayboldu. Aynı yıl İzmir’de öldürüldüğü tespit edildi. Cesedi Torbalı’ya bırakıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. İzmir ve Aydın emniyet birimleri destek verdi. Teknik takip ve analizler yapıldı. Şüphelilere yönelik İzmir merkezli operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın’da da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 7 şüpheli yakalandı.

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