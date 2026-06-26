Bakan Tekin Sınav Sisteminde Değişiklik Olmadığını Söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sisteminde değişiklik olmayacağını ve müfredat değişiklikleri nedeniyle soru içeriklerinin güncelleneceğini duyurdu. Bakan Tekin, 5, 6 ve 7. sınıfların farklı bir müfredatla yetiştiğini belirtti. Eski sorularla yeni soruların artık örtüşmediğini söyledi.

SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Bakan Tekin, sınav sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Yeni sorular, müfredatın içeriğine göre hazırlanacak. Bu düzenleme yalnızca soru içeriğini etkileyecek.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Okullardaki güvenlik tedbirleri kapsamında çeşitli adımlar atıldı. Risk taşıyan okullarda polis bulundurulacak. Kamera sistemleri KGYS’ye entegre edilecek. Emniyet birimleri kameralardan canlı izleme yapacak. Her okulun kendine özgü güvenlik sistemi oluşturulacak. Oyun sitelerindeki davranışlar için rehberlik desteği sağlanacak.

AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Bakan Tekin, ailelerin eğitimde büyük rol oynadığını ifade etti. 12 yıllık zorunlu eğitim çağındaki çocuklar 18 yaşında mezun oluyor. Çocuklar 160 bin saatlik ömürlerinin yalnızca 10 bin saatini okulda geçiriyor. Ailelere daha büyük bir yük düştüğünü söyledi. Veli ve öğretmen iş birliğinin eğitim kalitesini artıracağını belirtti.