Adana’nın Çukurova ilçesinde Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey’i öldüren Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere “Pişmanım” dedi. Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı.

TARTIŞMA SONRASI CİNAYET İŞLENDİ

Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikilinin arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Osman A. tabancayla Yılmaz’ı vurdu. Ardından başka bir araçta oturan Ali Can Demir ve Sinan İlbey’i de vurdu. Bu iki kişinin olayla ilgisi yoktu. Osman A., daha sonra aracına binerek kaçtı.

TANIK OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜLER

İhbarla bölgeye giden ekipler üç kişinin öldüğünü belirledi. Cansız bedenler Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Osman A.’nın bir süredir Semra Yılmaz’ı rahatsız ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede de tartışma yaşandığı belirtildi. Ali Can Demir ile Sinan İlbey’in cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

ZANLI SAKLANIRKEN YAKALANDI

Osman A., Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalandı. Suç aleti tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlı adli tıp birimine götürüldü. Burada gazetecilere “Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.