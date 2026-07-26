Kabine Yarın Beştepe’de Toplanıyor

Yarın Beştepe’de toplanacak Kabine’de terörsüz Türkiye süreci ve yasal adımlar, ABD-İran savaşı, ekonomideki gelişmeler, ABD ile NATO zirvesinde yapılan görüşmeler ve orman yangınlarıyla mücadele ele alınacak. TBMM gündemine gelmesi beklenen süreç yasası kabinenin önemli başlıklarından olacak. MİT ve TSK sahadaki son raporları kabinede ayrıntılandıracak.

SÜREÇ YASASI KABİNEDE ELE ALINACAK

Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı değerlendirilecek. Fiyat istikrarı için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ MASADA OLACAK

Tekrar alevlenen ABD-İran savaşı kabinede değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin enerji fiyatlarına etkisi masaya yatırılacak. Türkiye’ye olası yansımalar da ele alınacak.

NATO ZİRVESİNDEKİ GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

ABD ile NATO zirvesi marjında yapılan görüşmeler kabinede tekrar incelenecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35’lerin teslimi konuşulacak. Bu konuda ara formül çalışmalarının aşaması değerlendirilecek.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıklar gözden geçirilip riskli alanlar yeniden ele alınacak. Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.