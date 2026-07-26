Görme Engelli Adam, Gayrettepe Metro’da Raylara Düştü

Şişli’de görme engelli bir kişi metro raylarına düştü. Saat 10.30 sıralarında M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana gelen olayda, görme engelli Enes G. kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı’ndan eve dönüyordu. Metro perona yaklaşırken dengesini kaybeden Enes G. raylara düştü.
RAYLARA DÜŞEN ENGELLİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SEFERLER DURDURULDU VE NORMALE DÖNDÜ
Bilinci açık olan Enes G. ayağındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.