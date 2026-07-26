Görme Engelli Adam, Gayrettepe Metro’da Raylara Düştü

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Metro istasyonunda bir grup insan, acil durumla ilgileniyor
Şişli'de metro raylarına düşen görme engelli bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
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Şişli’de görme engelli bir kişi metro raylarına düştü. Saat 10.30 sıralarında M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana gelen olayda, görme engelli Enes G. kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı’ndan eve dönüyordu. Metro perona yaklaşırken dengesini kaybeden Enes G. raylara düştü.

RAYLARA DÜŞEN ENGELLİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SEFERLER DURDURULDU VE NORMALE DÖNDÜ

Bilinci açık olan Enes G. ayağındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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