Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Sarıyer’de düzenlediği etkinlikte cast ajansı aracılığıyla para karşılığı figüran getirildiği iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin iddialara yanıt verdi. Tekin, “Bize komplo kuruldu” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cast ajansı iddialarıyla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı. Açıklamada, şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
TEKİN'DEN SERT TEPKİ
Gürsel Tekin, “Partililik gönüllülüğe dayalıdır” dedi. Sarıyer Belediye başkanı ve yöneticilerinin linç edildiğini söyledi. “O çeteleri açıklayacağım” ifadesini kullandı. Tekin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün CHP’li iki aktörü satın aldığını öne sürdü. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’u isim vererek suçladı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararıyla CHP genel başkanlığına dönmüştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım törenine katıldı. Törene cast ajansından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. Gürsel Tekin bu iddiaya tepki göstererek konuyu yargıya taşıyacağını söylemişti.