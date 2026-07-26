CHP’de Figüran İddiasına Soruşturma

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CHP etkinliğinde kalabalık bir izleyici kitlesi yer alıyor
CHP'nin İstanbul'daki etkinliğinde figüran kullanıldığı iddiaları üzerine İl Başkanı Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Sarıyer’de düzenlediği etkinlikte cast ajansı aracılığıyla para karşılığı figüran getirildiği iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin iddialara yanıt verdi. Tekin, “Bize komplo kuruldu” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cast ajansı iddialarıyla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı. Açıklamada, şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

TEKİN'DEN SERT TEPKİ

Gürsel Tekin, “Partililik gönüllülüğe dayalıdır” dedi. Sarıyer Belediye başkanı ve yöneticilerinin linç edildiğini söyledi. “O çeteleri açıklayacağım” ifadesini kullandı. Tekin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün CHP’li iki aktörü satın aldığını öne sürdü. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’u isim vererek suçladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararıyla CHP genel başkanlığına dönmüştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım törenine katıldı. Törene cast ajansından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. Gürsel Tekin bu iddiaya tepki göstererek konuyu yargıya taşıyacağını söylemişti.

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