Yusuf Demir’den Galatasaray’a Şırınga İddiası

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’dan ayrılan genç futbolcu Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien’e döndükten sonra kulüp doktoru hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Avusturya U21 Milli Takımı’ndan ayak bileği sakatlığıyla dönen Demir, Adana Demirspor maçına çıkamayacak durumdaydı. Kulüp doktorunun serum teklif etmesine rağmen Demir, şırınganın içindekileri bilmediğini söyleyerek reddetti.

SERUM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Futbolcu, doktorun kendisine serum takıp seyahat edebileceğini söylediğini aktardı. Demir, şırıngada ne olduğunu bilmediği için teklifi kabul etmediğini belirtti. Galatasaray’ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı olduğunu hatırlattı. Kulüp içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişinin görmek istediğini ifade etti. Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.