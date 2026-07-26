Yusuf Akçiçek Galatasaray’a Geri Dönüyor

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Futbolcular sevinçle bağırarak kutlama yapıyor
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
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Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu’yu kadrosuna katarken savunma hattı için yerli bir takviye planlıyor ve bu kapsamda Al Hilal forması giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Genç futbolcunun yerli olması ve altyapıdan yetişmesi onu değerli kılıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Akçiçek’i savunmada iyi bir çözüm olarak görüyor.

KİRALIK TRANSFER İÇİN OLUMLU SİNYAL

Galatasaray, Yusuf Akçiçek’i kiralık olarak transfer etmek istiyor. Suudi Arabistan ekibi bu ayrılığa oldukça olumlu yaklaşıyor. Milli futbolcu da Türkiye’ye dönmek istiyor. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayacak.

ALTYAPIDAN YETİŞEN FUTBOLCUYA DÖNÜŞ

Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısından yetişti. 2019 eylül ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2024 yılında A Takım’da gösterdiği performansla dikkat çekti. 2025 eylül ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal’e gitti. 20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile anlaşırsa altyapısından çıktığı kulübe dönmüş olacak.

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