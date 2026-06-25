Adem Yeşilyurt Antrenmana Geç Kaldı

Spor
Futbol antrenmanında teknik heyet ve oyuncular bir arada
Takımın yeni sezon hazırlıkları sırasında disiplin ve iletişim ön planda tutuldu.
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Sezon hazırlıklarını sürdüren takımda sabah idmanında ilginç anlar yaşandı. Disiplinli teknik heyet, antrenman saatine uyulmasını istiyor. Genç oyuncu Adem Yeşilyurt ise çalışmaya gecikmeli katıldı.

ADEM YEŞİLYURT GEÇ KALDI

Oyuncu sahaya arkadaşlarından daha geç çıktı. Doğrudan antrenmana başlamadı. Takım kuralları gereği İsmail Kartal’ın yanına gitti. Tecrübeli hocayla kısa bir görüşme yaptı. Yeşilyurt, gecikme sebebini anlatıp özür diledi.

KARTAL UYARIP İZNİ VERDİ

İsmail Kartal, mazereti dinleyip samimiyetine inandı. Kısa bir uyarı yaptıktan sonra izin verdi. Genç oyuncu hızlıca ısınma hareketlerini tamamladı. Ardından taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmaya dahil oldu. Teknik heyetin otoritesi böylece bir kez daha görüldü.

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