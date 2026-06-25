Venezuela’nın La Guaira kentini vuran ikiz depremlerin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşanırken, sarsıntı anında yaşanan panik ve enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Depremin merkez üssünden gelen görüntülerde, yıkılan parçaların oluşturduğu toz bulutu dikkat çekiyor. İnsanların güvenli bir çıkış kapısı ararken yaşadığı korku kameralara yansıdı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ailesiyle La Guaira’da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, deprem sonrası yıkımı görüntüledi. Eser, “Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı.” dedi. Sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı. Enkazlar arasında arama çalışmaları devam ediyor. Onlarca bina çöktü. Enkazdan çıkarılan depremzedelerin toz içinde kaldığı görülüyor. Ancak hayatta oldukları belirlendi. Bölgede kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor.