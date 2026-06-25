Dünya Kupası’nda Üç Takım Gol Atamadı

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Futbolcuların turnuva sonrası üzgün ifadeleri
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen takımların yanı sıra elenen ekipler de belirlendi.
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2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselen 12 takım belli olurken turnuvaya veda eden takımlar da netleşti. Dün Panama, Katar ve Çekya’nın elenmesiyle kupaya veda sayısı arttı. Türkiye, Haiti, Tunus ve Ürdün de daha önce turnuvaya veda eden ekipler arasında yer aldı.

GOL ATAMAYAN ÜÇ TAKIM KALDI

Turnuvada bugüne kadar gol atamayan üç takım bulunuyor. Bu takımlar Türkiye, Ekvador ve Panama oldu. Diğer takımlar ise en az bir gol kaydetti.

GRUP MAÇLARININ PROGRAMI

D Grubu’nda Türkiye ile ABD karşılaşacak. Maç Los Angeles Stadı’nda TSİ 05.00’te oynanacak. I Grubu’nda Norveç ile Fransa arasındaki mücadele Boston’da TSİ 22.00’de başlayacak. F Grubu’nda ise Japonya-İsveç ve Tunus-Hollanda maçları TSİ 02.00’de aynı anda oynanacak. D Grubu’ndaki diğer maçta Paraguay ile Avustralya San Francisco’da karşılaşacak. I Grubu’nda Senegal ile Irak Toronto’da TSİ 22.00’de kozlarını paylaşacak.

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