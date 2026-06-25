Dünya Kupası’nda 12 Ülke Son 32’ye Çıktı

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Farklı futbol takımlarının oyuncuları ve taraftarları bir arada
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek, Katar'ı mağlup ederek gruptan çıkma mücadelesine devam etti.
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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncü hafta karşılaşmalarında Bosna Hersek, Katar’ı 3-1, İsviçre, Kanada’yı 2-1 ve Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti. Meksika, Çekya’yı 3-0 yenerken Güney Afrika, Güney Kore’yi 1-0 geçti. Bu sonuçlarla İsviçre ve Meksika lider çıkarken Güney Afrika tarihinde ilk kez gruptan çıktı.

B GRUBU'NDA DURUM NETLEŞTİ

Seattle’daki Lumen Field’da oynanan maçta Bosna Hersek, Katar’ı 3-1 yendi. Golleri Alajbegovic, Abunada ve Mahmic kaydetti. Katar’ın tek sayısı Al Haydos’tan geldi. Bosna Hersek 4 puanla üçüncü sırada kaldı. Katar ise turnuvaya veda etti. Vancouver’daki BC Place’te İsviçre, Kanada’yı 2-1 mağlup etti. Vargas ve Manzambi İsviçre’ye galibiyeti getirdi. Kanada’nın golünü David attı. İsviçre 7 puanla lider çıktı. Kanada ise 4 puanla ikinci oldu.

C GRUBU'NDA FAS VE BREZİLYA YÜKSELDİ

Fas, Haiti’yi 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Hakimi, Saibari, Rahimi ve Yassine golleri kaydetti. Haiti’nin sayıları Bono ve Isidor’dan geldi. Fas 7 puanla ikinci sıraya yerleşti. Puansız Haiti ise turnuvaya veda etti. Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti. Vinicius Junior iki gol atarken Cunha da skora katkı sağladı. Brezilya lider olarak son 32’ye kaldı. İskoçya ise üçüncü sırada beklemeye geçti.

A GRUBU'NDA MEKSİKA LİDER, GÜNEY AFRİKA TARİH YAZDI

Meksika, Çekya’yı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Chavez Garcia, Quinones ve Fidalgo golleri attı. Meksika 9 puanla grup birincisi oldu. 1 puanlı Çekya ise turnuvaya veda etti. Güney Afrika, Güney Kore’yi 1-0 yendi. Maseko’nun golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Güney Afrika 4 puan kazandı. Tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Güney Kore üçüncü sırada kaldı ve diğer maçları bekleyecek.

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