Adnan Kızıltaş’ın Yeni İmajı Şaşırttı

Magazin
Yeni imajıyla dikkat çeken bir adam, arka planda ışıklar var
Adnan Kızıltaş, yeni imajıyla sosyal medyada dikkat çekerek takipçilerinin farklı yorumlarına neden oldu.
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Adnan Kızıltaş, Kısmetse Olur yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan isim, Hacer Göktaş ile evliliği ve oğlu Miran’ın doğumuyla magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan yeni imajıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını oldukça kısa kestirdiği görülen Kızıltaş’ın bu değişimi takipçilerini ikiye böldü.

SAÇLARINI KISALTTI, İMAJINI YENİLEDİ

Özellikle saçlarını oldukça kısa kestirmesi en çok konuşulan detay oldu. Gür saçlarıyla bilinen ismin bu değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri stil değişikliği derken kimileri saç ekimi süreci olabileceğini öne sürdü.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADIĞI KONUŞULUYOR

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldı. “İlk bakışta tanıyamadım”, “Yıllar onu çok değiştirmiş” yorumları yapıldı. Yeni görünümünü karizmatik ve olgun bulanlar da oldu.

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