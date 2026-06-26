2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemelerinde üç takım Son 32 Turu biletini kaptı. Fas, Güney Afrika ve Fildişi Sahili başarılı performanslarıyla gruplarından çıkmayı garantiledi. Mısır ise grubunda liderliğini koruyarak avantajlı konumda bulunuyor. Gana son haftaya iddialı girerken Tunus ise turnuvaya veda etti.

AFRİKA'DAN ÜÇ TAKIM TUR HEDEFİNİ TUTTURDU

Fas ve Güney Afrika ile Fildişi Sahili son 32 takım arasına kaldı. Bu ekipler gruplarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Afrika kıtası turnuvada gücünü kanıtlamaya devam ediyor.

MISIR LİDERLİK AVANTAJINI KORUYOR

Mısır grubunda istikrarlı şekilde zirvede kalmayı sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son maçlar öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Takım eleme turuna yükselmeye oldukça yakın görünüyor.

GANA İDDİASINI MAĞLUBİYETSİZ SÜRDÜRÜYOR

Gana henüz mağlubiyet almadan turnuvada ilerliyor. İki karşılaşmada dört puan toplayan takım kalesini gole kapattı. Gana Son 32 Turu için son maça iddialı çıkacak.

DİĞER EKİPLERDE SON MAÇ HEYECANI

Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo ve Senegal ile Cezayir üst tur umudunu sürdürüyor. Bu takımların kaderini alacakları sonuçlar belirleyecek. Afrika temsilcilerinin sayısının artması bekleniyor.

TUNUS TURNUVAYA ERKEN VEDA ETTİ

Tunus grupta istediği sonuçları alamadı ve elendi. Afrika kıtasında hayal kırıklığı yaşayan tek ekip oldu. Tunus böylece Dünya Kupası defterini kapattı.