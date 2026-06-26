Üç Afrika Takımı Son 32’ye Yükseldi

Spor
Afrika kıtasını temsil eden futbol sembolleri ve kupa
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Afrika takımları, başarılı performanslarıyla dikkat çekerek üst tura yükselme mücadelesi veriyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemelerinde üç takım Son 32 Turu biletini kaptı. Fas, Güney Afrika ve Fildişi Sahili başarılı performanslarıyla gruplarından çıkmayı garantiledi. Mısır ise grubunda liderliğini koruyarak avantajlı konumda bulunuyor. Gana son haftaya iddialı girerken Tunus ise turnuvaya veda etti.

AFRİKA'DAN ÜÇ TAKIM TUR HEDEFİNİ TUTTURDU

Fas ve Güney Afrika ile Fildişi Sahili son 32 takım arasına kaldı. Bu ekipler gruplarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Afrika kıtası turnuvada gücünü kanıtlamaya devam ediyor.

MISIR LİDERLİK AVANTAJINI KORUYOR

Mısır grubunda istikrarlı şekilde zirvede kalmayı sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son maçlar öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Takım eleme turuna yükselmeye oldukça yakın görünüyor.

GANA İDDİASINI MAĞLUBİYETSİZ SÜRDÜRÜYOR

Gana henüz mağlubiyet almadan turnuvada ilerliyor. İki karşılaşmada dört puan toplayan takım kalesini gole kapattı. Gana Son 32 Turu için son maça iddialı çıkacak.

DİĞER EKİPLERDE SON MAÇ HEYECANI

Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo ve Senegal ile Cezayir üst tur umudunu sürdürüyor. Bu takımların kaderini alacakları sonuçlar belirleyecek. Afrika temsilcilerinin sayısının artması bekleniyor.

TUNUS TURNUVAYA ERKEN VEDA ETTİ

Tunus grupta istediği sonuçları alamadı ve elendi. Afrika kıtasında hayal kırıklığı yaşayan tek ekip oldu. Tunus böylece Dünya Kupası defterini kapattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.
Manşet

Erhan Karaal’ın Aracına Takip Cihazı Görüntüleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde eski bir İBB çalışanının araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor.
Manşet

Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.