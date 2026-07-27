İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi, Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında inşaat firması yetkilileri, dernek satın alma müdürü ve çeklerin son cirantası da bulunuyor. Gözaltına alınan isimler arasında Ali D., Orhan İ. ve Muhammed A.Y. da yer alıyor.

BAKAN GÜRLEK SORUŞTURMANIN DÖRT ANA BAŞLIĞINI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın konut ve konteyner alımlarını kapsadığını belirtti. Şüpheli taşınmaz devirleri ile dernek çekleri de inceleniyor. Tüm mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle araştırılıyor.

KONUT TAHLİS EDEN ŞİRKETLERE İNCELEME

Ahbap Derneği 2023’te konut yapımı için anlaşma sağladı. Bağışlardan önemli miktarda para aktarıldı. Taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. P. Global A.Ş.’den dernek adına konteyner satın alındı. Satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında da süreçteki rolü nedeniyle işlem yapıldı.

YELİZ KAYA'YA DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR MERCEK ALTINDA

Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya çok sayıda taşınmaz devredildi. Başaran Holding 22, P. İnşaat 10, K. Yapı 17 ve Orhan İ. 10 taşınmaz devretti. Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

DERNEK ÇEKLERİNİN DOLAŞIMI VE TAHSİLİ İNCELENİYOR

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı araştırılıyor. Çeklerin son cirantası Sibel K. ile Muhammed A.Y. hakkında işlem yapıldı.

HALUK LEVENT İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İLİŞKİLER SORUŞTURULUYOR

Haluk Levent ile arasındaki mali ilişki şüpheli görülen Ali D. hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın bu başlığı da tüm yönleriyle devam ediyor.